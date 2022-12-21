В Челябинской области расширят категории получателей выплаты на установку газового оборудования

21 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области расширят категории получателей выплаты на установку газового оборудования

В Челябинской области после прямой линии с губернатором внесут изменения в закон о компенсации на установку внутридомового газового оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

Во время прямой линии к губернатору обратилась пенсионерка. Она рассказала, что ей отказывают в выплатах на установку внутридомового газового оборудования, так как она не является одиноко проживающей и вместе с ней в жилом помещении зарегистрирован сын с инвалидностью. Алексей Текслер потребовал внести изменения в областной закон.

Согласно поправкам, граждане, имеющие инвалидность I и II группы, являющиеся членами семьи собственника жилого помещения, подлежащего газификации, получат право на компенсацию расходов на внутридомовое газовое оборудование. Среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на члена семьи. также исключается условие обязательной совместной регистрации членов семей мобилизованных.

Законопроект внесен в ЗСО.

В настоящий момент выплаты на установку внутридомового газового оборудования получили 1 тыс. 395 южноуральцев на общую сумму в размере более 118 млн рублей.

Теги: выплата, газовое оборудование,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети