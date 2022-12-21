В Челябинской области расширят категории получателей выплаты на установку газового оборудования

В Челябинской области после прямой линии с губернатором внесут изменения в закон о компенсации на установку внутридомового газового оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

Во время прямой линии к губернатору обратилась пенсионерка. Она рассказала, что ей отказывают в выплатах на установку внутридомового газового оборудования, так как она не является одиноко проживающей и вместе с ней в жилом помещении зарегистрирован сын с инвалидностью. Алексей Текслер потребовал внести изменения в областной закон.

Согласно поправкам, граждане, имеющие инвалидность I и II группы, являющиеся членами семьи собственника жилого помещения, подлежащего газификации, получат право на компенсацию расходов на внутридомовое газовое оборудование. Среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на члена семьи. также исключается условие обязательной совместной регистрации членов семей мобилизованных.

Законопроект внесен в ЗСО.

В настоящий момент выплаты на установку внутридомового газового оборудования получили 1 тыс. 395 южноуральцев на общую сумму в размере более 118 млн рублей.