"Роскосмос" подал официальную заявку на продолжение работ на МКС до 2028 года

"Роскосмос" подал официальную заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

"Конечно, мы будем сохранять свое присутствие как можно дольше, но никто не знает, как будет себя вести станция в дальнейшем", - сказал он.

В октябре сообщалось, что Россия приступила к проектированию новой отечественной орбитальной станции. До введения ее в эксплуатацию РФ продолжит использовать МКС.