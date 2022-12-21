21 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд не стал смягчать приговор жителю, по вине которого в ДТП погибли два человека

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли мать и сын, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае прошлого года пьяный мужчина за рулем ЛЭНД РОВЕР ФРИЛЭНДЕР2 на улице Куйбышева в Челябинске выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21060. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ погибли, второму пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к 11 годам в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года. Также с осужденного взыскано 6 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

осужденный и его защитник обжаловали приговор. Они просили снизить размер назначенного наказания, изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение и уменьшить размер компенсации морального вреда. Суд отказал в удовлетворении жалобы.

Теги: ДТП, приговор,



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