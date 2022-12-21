Закон о суррогатном материнстве дает право гомосексуалистам заказывать себе детей - эксперт

Закон о суррогатном материнстве, подписанный накануне президентом РФ Владимиром Путиным, запрещает иностранцам заказывать детей в России, но разрешает это делать российским гомосексуалистам. Это следует из текста принятого закона, заявил генеральный директор Аналитического центра "Семейная политика.РФ", председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

Он назвал закон важным шагом, но имеющим серьезные недоработки, так как "суррогатное лобби не дремало". Так, заказать себе ребенка могут "одинокие женщины" российского гражданства, то есть лесбиянки. Также нет прямого запрета на использование суррогатного материнства "одинокими мужчинами".

При этом депутат от "Единой России" Вероника Власова из Комитета по охране здоровья вносила поправки, прямо предоставляющие "одиноким мужчинам" право на заказ ребенка у суррогатной матери. Они были отклонены, но он уверен, что она представляет в Госдуме ЛГБТ-лобби и интересы "суррогатного бизнеса".

"Иными словами, на практике российские лесбиянки и гомосексуалисты смогут продолжать заказывать себе детей. И просто одинокие взрослые – по своей прихоти, лишая ребенка естественного права на родителей, то есть права иметь папу и маму", - подчеркнул Парфентьев.

Напомним, Семейный кодекс РФ устанавливает в качестве основных прав ребенка право знать и иметь своих родителей. Привилегия одиноким женщинам заказывать себе детей заведомо лишает их этого права, то есть противоречит Семейному кодексу страны.