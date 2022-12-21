В Челябинске недострой под торговый комплекс с гостиницей продали за 60 млн рублей

В Челябинске недострой на улице Братьев Кашириных продали за 60 млн рублей. новый владелец должен достроить здание за три года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

На аукцион был выставлен объект незавершенного строительства площадью застройки 2 тыс. 271,8 кв. м. и степенью готовности 10 %. Ранее он был изъят компании "Жилстрой № 9". Начальная цена лота составляла 3,9 млн рублей. На участке разрешено строительство офисно-торгового комплекса с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой.

Средства от продажи, за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов, получит бывший собственник.