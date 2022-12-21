В больницах Омской области ввели масочный режим

Глава омского областного управления Роспотребнадзора Александр Крига ввел в больницах и социальных учреждениях региона масочный режим.

Документ опубликован на портале управления. Кроме того, следует обеспечить в медицинских учреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ.

По данным Криги, в Омской области по итогам прошедшей неделе заболеваемость населения гриппом и ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 98,4%. По сравнению с позапрошлой неделей (5-11 декабря), уровень заболеваемости вырос на 32,8%.