В Челябинской области возбуждено уголовное дело после гибели женщины и ее ребенка в роддоме

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели женщины и ее ребенка в медицинском учреждении в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

К Бастрыкину обратилась мать умершей женщины с просьбой взять расследование уголовного дела на личный контроль. Она опасается, что виновные в трагедии уйдут от ответственности. По словам женщины, ее 26-летняя дочь и новорожденный ребенок мерли в роддоме спустя 8 часов нахождения там.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.