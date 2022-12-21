МИД: Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле

Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявил директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, полностью перейти на национальные валюты не получается из-за дисбаланса в торговых операциях: пока Индия покупает у России в пять раз больше, чем продает.

"Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс", — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Кроме того, Кабулов выразил уверенность, что Индия не поддастся на попытки США подорвать ее связи с Россией, в том числе по закупке нефти.

Ранее российский посол в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Индия не только увеличила закупки нефти и различной продукции у России, но и нацелена на увеличение экспорта своих товаров в РФ.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели в рамках работы над увеличением двустороннего товарооборота представил России свои предложения по товарам, которые считает необходимым поставлять на российский рынок. Индийский министр отметил, что Нью-Дели и Москва в настоящее время обсуждают, что страны могут импортировать друг у друга.