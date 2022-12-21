В Челябинской области в ДТП погиб один человек

В Челябинской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 20 декабря на 20 км автодороги Миасс-Златоуст. Водитель Лады Калина, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с БМВ Х7.

В результате ДТП водитель Лады от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель БМВ получил травмы.

Тело погибшего было заблокировано, потребовалась помощь спасателей. "Для его извлечения был применен гидравлический инструмент, с помощью которого спасатели расширили дверной проём, деблокировали тело и передали его сотрудникам полиции", - рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.