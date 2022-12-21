Проблемы с западным ПО сохраняются у 68% компаний в РФ

68,5% российских компаний после ухода зарубежных IT-игроков испытывают проблемы с обновлением импортного программного обеспечения, сервисными гарантиями, доступом к облачным хранилищам и компонентам, говорится в исследовании "Крок" и TAdviser.

Как показа опрос, 51% пытается самостоятельно обслуживать свою инфраструктуру, а 16% ждут, когда что-то сломается. При этом крупным компаниям нелегко перейти на аналоги западного ПО и серверного и сетевого оборудования — их внедрили в сложные и многоуровневые IT-системы слишком глубоко.

Самой ощутимой потерей для отечественных предпринимателей стали продукты Microsoft (15,6%), Hewlett-Packard (14,7%), Cisco (13.7%) и VMware (7,8%). Для трети российских компаний уход этих и других компаний с внутреннего рынка оказался критичным. К примеру, более 90% используют операционную систему Windows, 64% — систему управления базами данных Microsoft SQL.

В один момент перейти на российские IT-системы не получится, считает директор департамента корпортативных информационных систем ALP Group Светлана Гацакова. Чем "тяжелее" инфраструктура, тем сложнее даются изменения, однако российские разработчики оперативно отвечают на запросы, сообщают "Известия".