Nespresso закроет свои российские магазины

Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет свои фирменные магазины в России.

В настоящее время компания ведет переговоры с собственниками помещений об условиях выхода из договоров аренды, сообщил консультант по торговой недвижимости Анна Савенко. Информацию подтвердила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Флагманский двухэтажный магазин Nespresso на Большой Дмитровке в Москве уже закрылся. Савенко считает, что альтернатив бутикам Nespresso на российском рынке нет.

Nespresso принадлежит швейцарской корпорации Nestle и занимается выпуском капсульных автоматических кофемашин для дома и кофе-капсул. В марте Nestle объявила об остановке инвестиций в российский рынок, а затем и о прекращении поставок любой продукции, за исключением товаров первой необходимости, сообщают "Ведомости".