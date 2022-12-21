21 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Минобороны РФ

В России на фоне СВО могут сократить сроки признания без вести пропавших военнослужащих умершими

В России на фоне проведения специальной военной операции хотят сократить сроки признания без вести пропавших военнослужащих умершими.

Соответствующий проект закона в ближайшее время намерена внести в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР. "С учетом проведения специальной военной операции всё больше людей обращаются по поводу пропавших без вести солдат. Когда о местонахождении военнослужащего неизвестно, нет сведений о том, жив он либо мертв, родным и близким морально приходится нелегко", — следует из в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время без вести пропавшего человека объявляют умершим только спустя два года после окончания военных действий. "Таким образом вопросы по признанию граждан умершими могут быть решены не ранее чем через три года с момента начала специальной военной операции", — говорится в документе. В итоге родственники не только находятся в тяжелом моральном состоянии. Они еще и не могут длительное время претендовать на выплаты, социальные льготы либо вступить в права наследования имущества военнослужащего.

Парламентарии предлагают установить срок в два года вне зависимости от того, закончились боевые действия или нет.

В других фракциях готовы поддержать инициативу, но при этом депутаты призывают уменьшить временной интервал вплоть до полугода, сообщают "Известия".

Теги: спецоперация, военнослужащие



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