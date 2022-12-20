Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки мобилизованных

Владимир Путин своим распоряжением создал рабочую группу, которая должна обеспечить мобилизацию, мобилизационную подготовку и социальное обеспечение участников СВО.

Значит ли это, что предстоит вторая волна мобилизации – не указывается. Но среди прочего задачей группы является "подготовка предложений по созданию, развитию и сохранению мобилизационных мощностей". Что под этим подразумевается – не поясняется.

Группу возглавил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он попытался объяснить, зачем нужна еще одна группа по координации обеспечения СВО, в которую вошли, например, кроме парламентариев и военкоры.

"Военкоры находятся в зоне СВО, можно сказать, постоянно. Своими глазами видят, в каких условиях выполняют задачи военнослужащие, как они живут, с какими трудностями, помимо непосредственно боевых действий, сталкиваются", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он добавил, что через эту группу президент будет держать обратную связь с передовой и получать объективную информацию о мобилизованных и их проблемах.

"Проблемы объективно есть. И, с учетом масштабов СВО, их немало. Именно поэтому на площадке группы мы будем объединять усилия всех неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов, ведомств – всех, кто верит в силу русской армии, в нашу Победу и готов делать все, чтобы ее приблизить", - добавил Турчак.