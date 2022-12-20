Путин в пятницу побывал в зоне СВО - Песков

Президент России Владимир Путин в минувшую пятницу побывал в зоне проведения СВО. Эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев, а также подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да", - ответил Песков "Российской газете" на вопрос о том, был ли президент в зоне СВо на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин побывал в Объединенном штабе войск, которые задействованы в специальной военной операции. Там президент РФ ознакомился с работой штаба, провел отдельные встречи с командующими и выслушал их доклады.