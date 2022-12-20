20 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Министр обороны Великобритании весь год общался с Сергеем Шойгу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес весь 2022 год поддерживал общение с российским коллегой Сергеем Шойгу, об этом британец заявил, выступая в парламенте.

"В течение всего этого года я поддерживал открытые каналы связи с моим [российским] коллегой, министром обороны Шойгу, чтобы избежать просчетов и снизить риск эскалации", - цитирует Уоллеса РБК.

Он заявил, что "по переписке и в телефонном разговоре 23 октября" призывал коллегу "прекратить выбирать своей целью гражданских", прекратить спецоперацию и вывести войска с Украины. В этом же разговоре Уоллес предложил помочь достичь соглашения по прекращению боевых действий на Украине.

Последняя личная встреча Уоллеса и Шойгу состоялась в Москве в первой половине февраля, до начала специальной военной операции.

Теги: бен уоллес, сергей шойгу, переговоры



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