Министр обороны Великобритании весь год общался с Сергеем Шойгу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес весь 2022 год поддерживал общение с российским коллегой Сергеем Шойгу, об этом британец заявил, выступая в парламенте.

"В течение всего этого года я поддерживал открытые каналы связи с моим [российским] коллегой, министром обороны Шойгу, чтобы избежать просчетов и снизить риск эскалации", - цитирует Уоллеса РБК.

Он заявил, что "по переписке и в телефонном разговоре 23 октября" призывал коллегу "прекратить выбирать своей целью гражданских", прекратить спецоперацию и вывести войска с Украины. В этом же разговоре Уоллес предложил помочь достичь соглашения по прекращению боевых действий на Украине.

Последняя личная встреча Уоллеса и Шойгу состоялась в Москве в первой половине февраля, до начала специальной военной операции.