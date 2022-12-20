20 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В "Газпроме" нашли плюсы от ситуации с мировым энергетическим кризисом

В "Газпроме" оценили события 2022 года с точки зрения влияния на газовый рынок и пришли к выводу, что изменения в мире крутые и даже кардинальные, но для компании это открывает новые перспективы.

"Главным итогом года стали структурные изменения на сырьевых рынках. Трансформация мировой энергетической системы сопровождается кризисными явлениями. Их важнейшие проявления – беспрецедентный рост цен, перенаправление поставок газа и снижение его потребления", - говорится в релизе "Газпрома" по итогам обсуждения года на совете директоров.

За 11 минувших месяцев мировой спрос на газ сократился на 55 млрд кубометров (год к году), при этом 50 млрд из них – это сокращение потребления в Европе.

В "Газпроме" отмечают, что первые признаки нехватки газа были еще в 2021 году, тогда значительную часть мирового дефицита покрыло увеличение добычи "Газпромом".

Компания указывает на то, что фактического перераспределения ресурсов не происходит: в Европу направляются партии СПГ, предназначенные для других стран, а наращивания добычи при этом не происходит.

Газовики отметили, что большинство стран начало отказываться от декарбонизации, возвращаясь к прежним энергоресурсам. Негативно на ситуацию повлияли и диверсии на газопроводах "Северный поток".

"При всей существующей неопределенности долгосрочных прогнозов развития энергетического рынка роль природного газа в мировом энергобалансе продолжит расти. Ожидается, что к 2040 году его потребление может превысить уровень 2021 года примерно на 20%. Ключевую роль в увеличении энергопотребления, в том числе газа, будет играть Китай. Объем газового рынка Китая – самого динамично развивающегося в мире – уже в среднесрочной перспективе превысит совокупный уровень потребления всех стран европейского региона", - говорится в прогнозе "Газпрома".

Теги: газпром, энергетический кризис, итоги года



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