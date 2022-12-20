20 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Госдума обсуждает возможность приравнять буквы V и Z к символам воинской славы

Вопрос о приравнивании латинских букв V и Z к символам воинской славы обсуждается в Госдуме, заявила зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко в эфире радио "Говорит Москва".

В мае этого года в Минобороны заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки.

"Вместе с тем настоящие знаки в данное время узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими", - говорится документе за подписью замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ С. Гусева.

Теги: госдума, символ воинской славы, символика



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