В Магнитогорске семьи мобилизованных получат единовременную выплату

В Магнитогорске супруги мобилизованных получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Соответствующее решение приняли депутаты городского собрания.

В октябре был принят комплекс мер по поддержке семей мобилизованных. Для их детей предоставлены бесплатные путевки в "лесные школы" на базе детских загородных комплексов "Абзаково" и "Карагайский". Семьи, где есть школьники, освобождены от платы за обучение в школах искусств и других учреждениях, подведомственных управлению культуры. Также получили освобождение от родительской платы за оказание оздоровительных услуг дошкольникам. Все школьники из семей мобилизованных горожан получили право бесплатного проезда в трамвае.

В настоящий момент в городе 170 детей освобождены от родительской платы за детский сад, 156 школьников получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте, выдано три бесплатные путевки в МБУ "Отдых" и семь детей освобождены от платы за дополнительное образование в учреждениях культуры.