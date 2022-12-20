20 Декабря 2022
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Фото: govvrn.ru

В Магнитогорске семьи мобилизованных получат единовременную выплату

В Магнитогорске супруги мобилизованных получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Соответствующее решение приняли депутаты городского собрания.

В октябре был принят комплекс мер по поддержке семей мобилизованных. Для их детей предоставлены бесплатные путевки в "лесные школы" на базе детских загородных комплексов "Абзаково" и "Карагайский". Семьи, где есть школьники, освобождены от платы за обучение в школах искусств и других учреждениях, подведомственных управлению культуры. Также получили освобождение от родительской платы за оказание оздоровительных услуг дошкольникам. Все школьники из семей мобилизованных горожан получили право бесплатного проезда в трамвае.

В настоящий момент в городе 170 детей освобождены от родительской платы за детский сад, 156 школьников получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте, выдано три бесплатные путевки в МБУ "Отдых" и семь детей освобождены от платы за дополнительное образование в учреждениях культуры.

Теги: меры поддержки, выплаты, мобилизованные,



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