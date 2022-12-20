В Италии назвали потолок цен на газ "политическим сигналом"

Достижение договоренности по введению потолка цен на газ не являлось предрешенным результатом, но стало "громким политическим сигналом" для России от Италии и Европы в целом. Об этом заявил итальянский министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин.

"Сам факт введения механизма потолка цен является далеко не предрешенным результатом, и таким образом мы послали четкий и сильный политический сигнал: Италию и Европу не запугать, и мы сможем защитить своих граждан", - цитирует Пикетто-Фратин РБК.

Министр отметил, что Италия была "проводником" инициативы о введении потолка цен на газ, после этого ее подхватили другие страны ЕС.