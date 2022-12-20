В Европе подскочили цены на газ после взрыва на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород

Стоимость газа на европейских площадках увеличилась до $1260 за кубометр после взрыва на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии. С начала торгов стоимость газа выросла уже на 5% на лондонской бирже ICE.

Газопровод Уренгой - Помары - Ужгород сравним по мощности с трубой Ямал-Европа и уступает "Северным потокам", но последние сейчас не работают.

В результате взрыва на газопроводе в Чувашии погибли три человека. Перед взрывом на участке проводились ремонтные работы. Факельное горение на газопроводе уже ликвидировано. Ремонтные работы могут занять несколько дней.