МЧС будет добиваться возвращения проверок ТЦ и гипермаркетов

МЧС России будет добиваться возвращения плановых проверок торговых центров и гипермаркетов. Как вариант ведомство предлагает ввести для таких объектов профилактические визиты инспекторов.

"К значительной категории риска относятся 90% всех объектов [торговые центры, крупные гипермаркеты], есть ряд ограничительных мер, предусмотренных действующим законодательством, которые позволяют осуществлять пожарный надзор в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска. Мы пытаемся убедить коллег из профильных ведомств, чтобы нам позволили значительный риск включить в план проверок, чтобы это не было исключением", - заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

На прошлой неделе министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков заявил, что его ведомство после недавних крупных пожаров в торговых центрах обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Разрешение правительства требуется МЧС потому, что сейчас в стране продолжает действовать мораторий на проверки надзорных органов, если только объект проверки не связан с безопасностью и функционированием критической инфраструктуры.

За последние месяцы в стране произошли пожары в крупных ТЦ, а также в логистических центрах. Причины в разных случаях разные: где-то поджог, где-то замыкание, где-то – несоблюдение технических и пожарных требований.