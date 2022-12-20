20 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Железнодорожный вокзал Екатеринбурга оцепили больше десятка пожарных машин

В Екатеринбурге огнеборцы отработали действия при возможном пожаре на городском железнодорожном вокзале.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по легенде учений пожар произошел на третьем этаже административного корпуса вокзала: дым стремительно распространился по коридорам, отрезав от путей эвакуации 21 человека. В считанные минуты после сработки сигнализации к зданию прибыли первые подразделения пожарной охраны и незамедлительно приступили к спасению людей и тушению огня – так, как это могло бы быть на самом деле.

Пожарно-тактические учения на железнодорожном вокзале Екатеринбурга(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ходе учений с помощью спасательных устройств из задымленного здания вывели 20 человек. Еще одного спасли по пожарной автолестнице из окна четвертого этажа. В ликвидации условного возгорания задействовали более 50 огнеборцев и 14 пожарных автомобилей, а также пожарный поезд, что позволило обеспечить бесперебойную подачу воды в очаг возгорания.

В МЧС отметили, что учения на объектах транспортной инфраструктуры Екатеринбурга проводятся регулярно. Напомним, в ноябре похожие учения проходили в Екатеринбургском государственном цирке.

Пожарно-тактические учения на железнодорожном вокзале Екатеринбурга(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: вокзал, учения, Екатеринбург



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