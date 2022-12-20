Группу компаний "Здоровая ферма" продали "Черкизово" за 4 млрд рублей

Победителем аукциона по продаже 100% долей в компаниях группы "Здоровая ферма" стал агропромышленный комплекс "Михайловский (входит в группу "Черкизово"). Соответствующая информация опубликована на Электронной торговой площадке, передает корреспондент Накануне.RU.

Актив выкуплен за 4,03 млрд рублей. В лот включены ТД "Здоровая ферма", "Уралбройлер", "Уральская Мясная Компания", ГК "Здоровая Ферма", "Здоровая Ферма Деликатесы", а также Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики в Челябинской области. В лот также включили права требования "Траста" (2,7 млрд рублей) и птицефабрики "Комсомольская" (733 млн рублей).

ГК "Здоровая Ферма" занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. По итогам прошлого года выручка компании составила около 10 млрд руб.

Напомним, до декабря 2015 года "Здоровая ферма" принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. В конце 2018 года новым собственником агрохолдинга стал банк непрофильных активов "Траст". В ноябре стало известно, что "Траст" выставит на торги 100% долей в компаниях группы "Здоровая ферма". За актив планировалось получить не менее 4,2 млрд рублей.