Группу компаний "Здоровая ферма" продали "Черкизово" за 4 млрд рублей

20 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Челябинская область
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Группу компаний "Здоровая ферма" продали "Черкизово" за 4 млрд рублей

Победителем аукциона по продаже 100% долей в компаниях группы "Здоровая ферма" стал агропромышленный комплекс "Михайловский (входит в группу "Черкизово"). Соответствующая информация опубликована на Электронной торговой площадке, передает корреспондент Накануне.RU.

Актив выкуплен за 4,03 млрд рублей. В лот включены ТД "Здоровая ферма", "Уралбройлер", "Уральская Мясная Компания", ГК "Здоровая Ферма", "Здоровая Ферма Деликатесы", а также Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики в Челябинской области. В лот также включили права требования "Траста" (2,7 млрд рублей) и птицефабрики "Комсомольская" (733 млн рублей).

ГК "Здоровая Ферма" занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. По итогам прошлого года выручка компании составила около 10 млрд руб.

Напомним, до декабря 2015 года "Здоровая ферма" принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. В конце 2018 года новым собственником агрохолдинга стал банк непрофильных активов "Траст". В ноябре стало известно, что "Траст" выставит на торги 100% долей в компаниях группы "Здоровая ферма". За актив планировалось получить не менее 4,2 млрд рублей.

Теги: Здоровая ферма, торги, птицефабрика,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети