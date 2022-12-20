Армия России продолжила наступать на Донецком направлении

Армия России на Красно-Лиманском направлении нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника. В ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступление. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля. На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на данном направлении составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.