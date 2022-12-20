Сайт Информационного центра культуры Тюменской области взломали хакеры

Сайт Информационного центра культуры Тюменской области взломан злоумышленниками, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Сегодня на сайте появился документ, якобы от Минкульта РФ, о подготовке мероприятий "относительно подписания Договора о воссоединении Республики Беларусь и Российской федерации". В департаменте культуры подчеркнули, что размещенная информация не соответствует действительности и является фейком.

В данный момент ведутся технические работы по восстановлению сайта.