20 Декабря 2022
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сайт Информационного центра культуры Тюменской области взломали хакеры

Сайт Информационного центра культуры Тюменской области взломан злоумышленниками, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Сегодня на сайте появился документ, якобы от Минкульта РФ, о подготовке мероприятий "относительно подписания Договора о воссоединении Республики Беларусь и Российской федерации". В департаменте культуры подчеркнули, что размещенная информация не соответствует действительности и является фейком.

Сайт Информационного центра культуры Тюменской области взломан(2022)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В данный момент ведутся технические работы по восстановлению сайта.

Теги: фейк, хакеры, злоумышленники, сайт, информационный центр культуры



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