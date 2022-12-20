В Челябинске будут судить водителя иномарки, который сбил пешеходов на остановке

В Челябинске будут судить 20-летнего местного жителя за ДТП, в котором погибли две женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло днем 10 января в районе дома № 99 А по улице Братьев Кашириных. Водитель Форд Фиеста не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил четырех пешеходов на остановке. После этого машина врезалась в торговый павильон. Установлено, что мужчина превысил разрешенную скорость, проявив преступную неосторожность.

В результате ДТП пешеходам причинены различные телесные повреждения, две женщины от полученных травм скончались. Потерпевшими и пострадавшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,6 млн рублей.