В ЦАР арестовали сотрудников DHL по делу о взрыве посылки в Русском доме

В ЦАР в ходе расследования взрыва посылки в Русском доме арестован ряд сотрудников DHL, об этом сообщил РИА Новости источник в полиции.

Также полиция проверяет, действительно ли посылка пришла из Того и могли ли в DHL подделать адрес отправления.

Власти ЦАР намерены обратиться в Интерпол, чтобы установить личность отправителя взрывчатки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что представители РФ будут участвовать в расследовании теракта в ЦАР против главы Русского дома.

Напомним, 16 декабря директор Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку, содержащую взрывчатое вещество, которое сдетонировало у него в руках. Его состояние тяжелое, врачи борются за его жизнь.