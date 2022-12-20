В Челябинской области пациентов с тяжелым течением ОРВИ будут тестировать на грипп

В Челябинской области пациентов с тяжелым течением респираторного заболевания будут тестировать на вирус гриппа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Решение о необходимости тестирования будет принимать врач или фельдшер.

В регионе лабораторные исследования на выявление возбудителя гриппа проводятся на базе 21 лаборатории. Они также задействованы в проведении исследований на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции. Сейчас лаборатории закупают тест-системы на ПЦР-диагностику гриппа.