20 Декабря 2022
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Минск договорился с Москвой о кредитной поддержке в реструктуризации долга

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что найдено понимание с Россией по кредитной поддержке в реструктуризации долга Минска перед российскими финучреждениями.

"В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег", - приводит слова Головченко госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

Премьер отметил, что помощь Москвы позволит белорусским властям поддержать местную экономику. Тем не менее, детали новых договоренностей по реструктуризации долга пока неизвестны, точную сумму предстоит определить.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия согласовали фиксированную цену на газ в 2023 год и механизм ценообразования на ближайшие три года. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на брифинге в Минске после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: минск, момсква, кредит, долг



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