В Магнитогорске экс-директор компании, которая не достроила конгресс-холл, получил срок в колонии

В Магнитогорске бывшего директора ПО "Монтажник" Алексея Павлюка приговорили к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями, мошенничество, растрату и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд удовлетворил исковые требования о взыскании в пользу акционерного общества в счет возмещения имущественного ущерба свыше 16,2 млн рублей, сохранив арест на принадлежащее осужденному помещение, расположенное в Москве.

Напомним, Павлюк был задержан в июле 2021 года и заключен под стражу. Следствие считает, что с ноября 2019 года по июль 2020 года обвиняемый заключил ряд заведомо невыгодных договоров и оплатил юридическим лицам услуги на общую сумму свыше 12,6 млн рублей при отсутствии их фактической необходимости. С февраля по апрель 2020 г. оплатил со счета предприятия свыше 2,6 млн рублей за арендованную в личных целях квартиру в Москве, изготовив фиктивный договор с ИП об оплате аренды жилых комнат в общежитии при выполнении работниками строительных работ.

В июне 2020 г. подсудимый присвоил свыше 950 тыс. рублей, которые ему вернул представитель организации, не оказавшей услуги по договору.

Павлюк в качестве ответчика по гражданскому делу в Ленинском районном суде Костромы по иску коммерческого банка с исковыми требованиями более 190 млн рублей, предоставил в суд заведомо подложный документ, не желая исполнять заявленные исковые требования.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. По факту мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и халатности при строительстве конгресс-холла были возбуждены уголовные дела.