20 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума приняла закон об уточнении ответственности иностранных агентов

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, предусматривающий ответственность за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Он вносит изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который приводится в соответствие с законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", вступившим в силу с 1 декабря с.г.

Изменения предусматривают штрафы от 2 тыс. до 1 млн рублей.

Как отметил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, санкции остаются неизменными, однако теперь большее количество случаев будет основанием для привлечения иностранных агентов к ответственности. Например, за неисполнение обязанности сообщать о наличии этого статуса, если не предоставляются необходимые сведения в уполномоченный орган, не соблюдаются предусмотренные законодательством ограничения и т.п.

В целом деятельность иностранных агентов в России под уголовную ответственность по-прежнему не подпадает.

Теги: КоАП, ответственность, штрафы, иностранные агенты



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