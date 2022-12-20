20 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Mike Segar/Reuters

Замглавы МИД РФ назвал неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных

Москва считает неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Ранее Тюрк отметил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть расследованы, а виновные лица - привлечены к ответственности. После этого никаких заявлений и шагов относительно ситуаций от верховного комиссара не было.

"Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ООНовского правозащитника — ничего не сказать", - сказал Вершинин в интервью РИА Новости.

Он назвал данную верховным комиссаром оценку "злодеяний" украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию – "циничной и беспринципной".

Вершинин добавил, что Москва намерена добиться "принципиального и жесткого осуждения действий украинских карателей" от официальных представителей ООН и ОБСЕ.

Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в интернете 18 ноября. По информации председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, расстрел произошел в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.

Позднее в офисе генпрокурора Украины сообщили, что украинская прокуратура обвинила в "вероломстве" российских военнопленных, расстрелянных украинскими силовиками в селе Макеевка в ЛНР, и возбудила уголовное дело о "нарушении законов войны".

ООН ведет расследование видеозаписи казни российских военнопленных, заявил в начале декабря глава комиссии организации по расследованию событий на Украине Эрик Месе.

Теги: мид рф, расстрел военнопленных, оон



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