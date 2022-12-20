Экс-начальнику управления капстроительства Челябинска смягчили приговор

Челябинский областной суд изменил приговор экс-начальнику управления капстроительства города Евгению Пашкову, осужденному за получение взятки.

"Суд апелляционной инстанции учел дополнительно ряд смягчающих наказание обстоятельств, применил ст. 64 УК РФ, снизив срок наказания в виде лишения свободы Пашкову до 7 лет 6 месяцев. В остальной части приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Сторона защиты просила изменить квалификацию на менее тяжкую, а прокурор – усилить наказание.

Напомним, 1 августа суд приговорил к 8 годам колонии строгого Евгения Пашкова за получение взятки. Экс-чиновнику запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 5 лет. Также суд удовлетворил иск о взыскании в доход государства 1 млн 250 тыс. рублей, полученных в качестве взятки.

По версии следствия, обвиняемый, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем, в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Напомним, 21 апреля 2021 года Центральный районный суд приговорил Евгения Пашкова к 8 годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 5 лет. 6 сентября Челябинский областной суд отменил приговор в отношении Пашкова в связи с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона. Дело было направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.