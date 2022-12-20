В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности после смерти двоих мужчин в больнице

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

Местные жительницы рассказали в видеообращении, что смерть их родственников наступила в больнице Еманжелинска из-за бездействия врачей.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности, повлекшей смерть двух мужчин в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.





