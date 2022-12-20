Более 60 россиян отбывают тюремные сроки в США по несправедливым обвинениям, - МИД

Более 60 российских граждан отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

По его словам, эти россияне "по сути взяты в заложники", передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что американские власти "практикуют охоту" за гражданами РФ по всему миру, добиваясь их задержания по ложным обвинениям с целью экстрадиции в Штаты.

Вершинин посоветовал россиянам взвешивать риски возможных последствий при посещении других стран, особенно недружественных.

Ранее сообщалось, что пятерым гражданам России, а также двум американцам грозит до 30 лет лишения свободы в США за закупки продукции военного и двойного назначения для поставок в РФ в обход санкций. Задержаны трое подозреваемых, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ожидает экстрадиции в Эстонии.