20 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Глава "Открытия" рассчитывает на "замораживание" военного конфликта в мае-июне

Глава правления группы "Открытие" Михаил Задорнов рассчитывает на прекращение "горячей" стадии конфликта между Россией и Украиной в течение полугода.

"Надеюсь, в мае-июне он [военный конфликт] в той или иной форме будет заморожен. Не обязательно это произойдет в виде мирного договора или соглашения. Посмотрим", - заявил Задорнов в интервью РБК.

Экс-министр финансов России также не стал говорить, сколько сотрудников группы попало под частичную мобилизацию и сработала ли бронь: "Не буду называть цифры, поскольку тема достаточно болезненна. Но это единицы. Финансовая сфера и "Открытие", как системообразующий банк, по приказу министра обороны попали в число системообразующих предприятий. Есть у нас и добровольцы".

Теги: михаил задорнов, военный конфликт, группа открытие



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