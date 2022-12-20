Глава "Открытия" рассчитывает на "замораживание" военного конфликта в мае-июне

Глава правления группы "Открытие" Михаил Задорнов рассчитывает на прекращение "горячей" стадии конфликта между Россией и Украиной в течение полугода.

"Надеюсь, в мае-июне он [военный конфликт] в той или иной форме будет заморожен. Не обязательно это произойдет в виде мирного договора или соглашения. Посмотрим", - заявил Задорнов в интервью РБК.

Экс-министр финансов России также не стал говорить, сколько сотрудников группы попало под частичную мобилизацию и сработала ли бронь: "Не буду называть цифры, поскольку тема достаточно болезненна. Но это единицы. Финансовая сфера и "Открытие", как системообразующий банк, по приказу министра обороны попали в число системообразующих предприятий. Есть у нас и добровольцы".