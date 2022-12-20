России надо не отстать уже не от Европы, а от Индонезии и Вьетнама

Хотя экономика России в 2023 году вернется к росту, этот рост будет в пять раз медленнее, чем в других странах, что, в свою очередь, приведет к сильному отставанию не только в экономическом росте, но и в уровне жизни и социальном ощущении людей, считает председатель правления банка "Открытие", экс-министр финансов России Михаил Задорнов.

"Да, наверное, в конце 2023 года российская экономика перейдет к росту. Но если мы возьмем, во-первых, период с 2012 по 2019 год, до ковида, то Россия росла в среднем в два раза медленнее, чем страны G7. Это примерно 1% в год роста ВВП против 2%. А это крупнейшие экономики, я уж не говорю о Китае, Индии и развивающихся экономиках. В 2022–2025 годах, боюсь, мы будем расти в пять раз медленнее других стран", — сказал Задорнов в интервью РБК.

"Нам надо все-таки смотреть не только на 2022 год. Надо думать, как в следующие три–пять лет не увеличивать отставание. Причем отставание уже не от Европы и даже не от Китая, а от Индонезии, Вьетнама, ближневосточных стран, которые сейчас очень активно реализуют высокие нефтяные цены в трансформацию экономики", — полагает банкир.

Как мы писали ранее, к 2075 году Россию по объемам ВВП могут обогнать такие страны как Египет, Пакистан и Нигерия. Уже сейчас объем ВВП на душу населения в РФ меньше, чем в Португалии и Турции, и это отставание будет нарастать.