В Челябинске суд арестовал экс-участника "Дом-2", обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве

В Челябинске суд отправил под арест бывшего участника "Дом-2" Альфреда Джавадова, обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, 18 ноября обвиняемый в ресторане "Гриль хаус" выстрелил в гражданина из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, используемого в качестве оружия, причинив физический вред.

19 ноября, как считает следствие, в помещении ресторана быстрого обслуживания в ТРК "Космос" под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции, похитил 30 тыс. рублей.

Под арестом он пробудет до 17 февраля.