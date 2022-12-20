"Транснефть" получила заявку на прокачку нефти от Германии и Польши на 2023 год

"Транснефть" получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок. Об этом заявил глава компании Николай Токарев.

"Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год 3 миллиона тонн дайте нам". И на декабрь - 360 тысяч тонн", - сказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"И на первый квартал Германия уже подала заявку - тоже дайте", - добавил он.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами. Санкции не касаются сырой нефти, которая поставляется по "Дружбе", в том числе в Германию и Польшу. Ранее эти страны обещали в одностороннем порядке прекратить трубопроводные поставки российской нефти.