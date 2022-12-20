20 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области снизились цены на гречку и сахар

В Челябинской области за ноябрь снизились цены на 51 продовольственный и 111 непродовольственных товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, среди продовольственных товаров снизились цены на сахар 65,48 руб. за кг (5,3%), орехи 1 тыс. 14,04 руб. за кг (5%), сухофрукты 416,09 руб. за кг (4,8%), рыба живая и охлажденная 251,9 руб. за кг (4,8%), крупа гречневая 108,63 руб. за кг (3,9%).

Среди непродовольственных товаров подешевели флеш-накопитель USB 504,15 руб. (12,5%), миксер, блендер 2 тыс. 488,95 руб. (8%), шины для легкового автомобиля 4 тыс. 97,56 руб. (5,6%), мазь Левомеколь 165,75 руб. (5,3%), компьютер планшетный 11 тыс. 970,49 руб. (5,3%).

Также в КСП сообщили о снижении цен на шесть услуг. Так, проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования подешевел до 157,41 руб./ 100 км пути (3,4%), услуги сиделок 188,8 руб./ час (2,6%), диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе 3 тыс. 3,15 руб. (2,6%).

Теги: гречка, сахар, продукты,



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