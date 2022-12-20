20 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: eg.ru

В Канаде начался процесс ареста и конфискации активов Абрамовича на $26 млн

Власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов предприниматели Романа Абрамовича, находящегося под санкциями Оттавы. Об этом говорится в заявлении канадского МИД.

Страна будет добиваться конфискации $26 млн от компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит российскому бизнесмену.

Также в заявлении министерства говорится, что российские олигархи, в том числе Абрамович, причастны к проведению спецоперации, пишет "Коммерсантъ". По этой причине "уместно и справедливо" направить активы миллиардеров для восстановления Украины.

Отмечается, что Канада впервые использует положение закона, который разрешает государству конфисковать активы тех, кто находится под санкциями.

Ранее полиция острова Джерси (самоуправляемая территория Великобритании) извинилась перед миллиардером Романом Абрамовичем за обыски в помещениях, которые связаны с российским бизнесменом. Правоохранители признали, что обыски были незаконными и готовы возместить ущерб.

Обыски проходили в апреле. Тогда полиция получила разрешение суда, которое теперь признанно незаконным. В ходе обысков изъяли документы и технические устройства.

Теги: канада, абрамович, конфискация активов



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