Америка собралась помогать Пакистану бороться с талибами*

Вашингтон готов оказать Исламабаду помощь в борьбе с угрозами, исходящими от боевиков радикальной группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (Движение талибов* Пакистана, ТТП) (*талибы, Талибан – запрещенная в России террористическая организация).

"О текущей ситуации в Пакистане мы, конечно, знаем. Внимательно отслеживаем сообщения о том, что боевики захватили контроль над участком Управления по борьбе с терроризмом (CTD) в Банну. Выражаем наши глубочайшие соболезнования пострадавшим", - заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на просьбу журналистов прокомментировать террористическую активность на северо-западе Пакистана, пишет ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепартамента отметил, что США находятся на связи с руководством Пакистана по этой теме.

"Мы готовы оказать помощь как в контексте нынешней ситуации, так и в более широком смысле", - добавил Прайс.

18 декабря экстремисты ТТП захватили участок Управления по борьбе с терроризмом (CTD) и заложников в городе Банну (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва), в обмен на их освобождение радикалы требуют предоставить возможность для беспрепятственного выезда в Афганистан. Район ЧП оцеплен.