20 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: incomstrakh.com.ua

Путин призвал спецслужбы "выявлять предателей, шпионов и диверсантов"

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб (ФСБ, ФСО, СВР) с Днем работника органов безопасности.

"Важнейшими результатами вашей работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надежное обеспечение прав и свобод граждан России", - заявил глава государства.

Он особенно отметил работу спецслужб в новых регионах, а обстановку в этих субъектах назвал "крайне сложной".

"Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура. Эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами", - сказал Путин.

Он призвал контрразведку, в том числе и военную, "жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов".

Также Путин потребовал усилить работу по линии пограничной службы ФСБ. "Государственная граница – это важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надёжно прикрыта, а попытки её нарушить – пресекаться быстро и эффективно с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения", - считает президент.

"Нельзя ослаблять внимания и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, – это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб. Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции", - заключил Путин.

Теги: владимир путин, спецслужбы, фсб



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