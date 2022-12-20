Суд отправил в СИЗО осужденного, напавшего на конвоиров в суде на Южном Урале

В Челябинской области суд заключил под стражу осужденного, напавшего на двух сотрудников полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушение на побег из-под стражи. Осужденный от дачи показаний отказался. В СИЗО он пробудет до 15 февраля.

Следствие считает, что днем 15 декабря мужчине вынесли приговор за убийство в Кыштымском городском суде. После его оглашения осужденный металлическим предметом нанес ранения двум сотрудникам полиции, осуществлявшим конвоирование, и выбежал из суда. Он был задержан после применения сотрудником полиции табельного оружия. Сотрудникам полиции оказана медицинская помощь. Один из них госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась нападавшему.