Платформа оценки качества образования получит статус государственной информационной системы в России

Рособрнадзор намерен сделать ведомственную программу Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) государственной информационной системой (ГИС).

Ведомство представило правительственной комиссии по законопроектной деятельности соответствующий проект закона. Как следует их документов, это позволит сделать ФИС ОКО государственным инструментом для мониторинга за состоянием образования и динамикой его изменений. Из закона будет следовать, что для мониторинга обеспечат взаимодействие программы с другими информационными системами.

Сегодня ФИС ОКО – это платформа, на которой публикуются рабочие материалы для организации подготовки и проведения экзаменов, на нее также вносятся результаты различных процедур оценки качества образования, в том числе итоговые оценки, мониторинги школ и т. д. В личном кабинете платформы можно пройти тесты по разным предметам.

Еще одну государственную информационную систему создадут для оценки качества образования. Это позволит собирать данные о качестве образовательных организаций в одном месте, сообщают "Ведомости".