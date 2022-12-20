Что нужно знать о Live-ставках

Для авторизованных пользователей букмекерские конторы реализовали возможность делать «живые» ставки. Их отличительная особенность — заключение пари по ходу спортивного события. Обычные ставки делают до начала матча.

Чаще всего живые ставки бетторы делают без определённой системы или стратегии. Их рассматривают как развлечение, а в случае победы — дополнительное поощрение. Однако такой подход часто приводит к потере денег, так как человек слишком сильно увлекается и не оценивает ситуацию объективно, поддаваясь эмоциям.

Важен и выбор надёжного букмекера. Регистрироваться стоит в компаниях, официально работающих на территории вашей страны. Например, легальная букмекерская контора из Казахстана не подойдёт игрокам из России, и наоборот. И помните, что для использования всех возможностей БК, нужно верифицировать профиль — это обязательное условие.

Распространённые ошибки в live-ставках

Ошибочно полагать, что живые ставки отличаются более выгодными коэффициентами. Букмекер проводит их расчёт по ходу матча и корректирует для обеспечения собственной выгоды. Коэффициенты в реальном времени всегда ниже тех, что предлагаются до начала матча. Что касается ошибок, то чаще всего игроки допускают такие:

Ставки на своего фаворита. Бетторы часто предпочитают делать live-ставки на матчи команд или спортсменов, которые им нравятся, ведь следить за ходом спортивного события становится ещё интереснее. Важно в таком случае реально оценить шансы своего фаворита, оценить соперника и принять взвешенное решение.

Заключение пари в конце матча. Ставить на тотал (то есть сумму голов, сетов или забитых шайб) под занавес игры не стоит. Да, нередко команды или спортсмены выдают результативные действия в самом конце игры, но часто выходит и наоборот.

Попытки сразу же компенсировать проигрыш. Если какая-то ставка не сыграла, не стоит пытаться отыграться прямо по ходу игры. Вы уже приняли неверное решение, и думать, что вторая ставка зайдёт, — не лучший вариант. Принимайте только взвешенные и продуманные решения: чем меньше эмоций при выборе пари, тем лучше.

Рекомендации для успешного беттинга

Одна из особенностей live-ставок — ограничение во времени. На игровом поле или в другом месте проведения спортивного события ситуация может поменяться в любой момент, и важно быстро принимать решения. До начала матча стоит ознакомиться со статистическими данными и аналитикой. Эта информация поможет более объективно оценивать события по ходу встречи.

Выбирать сумму live-ставок следует обдуманно. Не нужно рисковать всем банком, даже если вариант кажется стопроцентным. В живых ставках уровень риска намного выше, особенно если события быстро меняются или игра идёт тихо и размеренно.