03 Декабря 2022
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Экономика За рубежом
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Евросоюз планирует сделать потолок цен на российскую нефть регулируемым

Потолок цены на поставляемую морем российскую нефть, который согласовали Евросоюз, страны "Большой семерки", будет регулируемым, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении.

"Сегодня Европейский союз, G7 и другие международные партнеры договорились ввести глобальный потолок цены на морскую нефть из РФ", - цитируют ее РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Евросоюз достиг договоренности по предложению "Большой семерки" ввести потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель.

Польша выступила за установку лимита на уровне $30. Отмечалось, что такое предложение - снизить потолок цен на российскую нефть в два раза - может нарушить единство Евросоюза.

Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Теги: Евросоюз, потолок цен на нефть, ес, нефть, лимит цен



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