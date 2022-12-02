Слуцкий: "Введением потолка цен на нефть ЕС ставит под удар свою энергетическую безопасность"

Евросоюз, принимая решение о введении потолка цен на российскую нефть, ставит под удар свою энергетическую безопасность ради интересов США и попирает законы рынка, сообщает ТАСС со ссылку на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

"Евросоюз ставит под удар свою энергетическую безопасность. Там не установили потолок, а пробили дно, причем снова. И ради чего? Ради удовлетворения амбиций заокеанских партнеров. Но помощи от них европейцам не дождаться", - отметил Слуцкий.

Он также назвал происходящее "самострелом чистой воды" и "попиранием законов рынка".

Напомним, сегодня стало известно, что Евросоюз (ЕС) достиг договоренности по предложению "Большой семерки" ввести потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель.