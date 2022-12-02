В Югре вахтовики пожаловались на холодные вагончики

Вахтовики "Сургутнефтегаза" жалуются на жилые вагоны, изготовленные в "Сургутмебели". В зимний период в них очень холодно, сообщил один из сотрудников предприятия изданию "Вестник Сургутского района".

Вахтовики, работающие в "Сургутнефтегазе", отметили, что подобная проблема наблюдается в течение последних трех лет, когда "Сургутмебель" начала замену старых вагонов на новые.

"Хоть кто-то из вышестоящего начальства в них прожил хоть день в зимний период? Лично мы получили вагон в этом году весной. Все вроде бы ничего, чистенько, аккуратно, но пришли холода и радость закончилась. Вагон со всех углов продувает, стены холоднючие. Такое ощущение, что производитель сэкономил на утеплителе", - пишет один из сотрудников.

Ситуацию, говорят нефтяники, не спасают даже обогреватели. Помимо холода у вахтовиков есть претензии и к размерам новых вагонов, ширину которых урезали с 2,8 м до 2,5 м. Производитель подумал о дорожных габаритах, но не о людях.