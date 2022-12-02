03 Декабря 2022
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Фото:Накануне.RU

В Евросоюзе договорились ввести потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель

Евросоюз (ЕС) достиг договоренности по предложению "Большой семерки" ввести потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель.

Постпред Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Совет ЕС утвердит эту договоренность в субботу.

"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", - цитирует ТАСС слова дипломата

Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала введение потолка цен на нефть, требуя сделать его еще более низким.

Напомним, ранее появилась информация, что переговоры внутри ЕС застопорились. Польша и страны Прибалтики отказались согласовывать потолок цен на российскую нефть в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Польша выступила за установку лимита на уровне $30. Отмечалось, что такое предложение - снизить потолок цен на российскую нефть в два раза - может нарушить единство Евросоюза.

Теги: Евросоюз, потолок цен на нефть, ес, нефть, лимит цен



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Развитие сюжета:

Ранее 02.12.2022 20:58 Мск Слуцкий: "Введением потолка цен на нефть ЕС ставит под удар свою энергетическую безопасность"


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